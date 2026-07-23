俄羅斯民調：普京支持率降至65.1%　成俄烏戰事爆發以來最低

根據俄羅斯公共輿論基金會（FOM）和俄羅斯社會輿論研究中心（VTsIOM）兩大機構的調查，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的支持率分別下降到66%與65.1%，是俄烏戰爭爆發以來的最低水平。



FOM的民調數據顯示，普京的支持率在7月12日至17日的一週內下降了五個百分點，降至66%；而VTsIOM的民調數據則顯示，普京的支持率在7月6日至12日內，降至65.1%較上週（6月29日至7月5日）下降0.9個百分點。

俄羅斯對基輔發動開戰以來最大規模導彈襲擊之一。圖為2026年7月19日凌晨，基輔夜空因爆炸被照亮。（Reuters）

英國天空新聞（Sky News）報道分析，民意調查顯示，普京的支持率自年初以來一直呈下降趨勢。但分析人士指出，可能存在多種因素導致近期大幅度的下降，包括由於烏克蘭襲擊能源生產設施而造成的持續的燃料短缺，以及在一些地區民眾對日常經濟狀況的不滿等。此外，俄烏戰爭持續造成的傷亡，以及對衝突走向的不確定性，也起到一定的影響。

FOM民調針對18歲及以上俄羅斯人，在7月10日至12日，通過線下上門訪問，對1500名受訪者進行調查，誤差範圍為正負3.6個百分點。VTsIOM民調則針對18歲及以上的俄羅斯人，在5月至7月每週進行抽樣，通過一半採用電話訪問，一半採用路線抽樣（маршрутной выборке），對1600名受訪者進行調查，誤差範圍為正負2.5個百分點。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，普京的支持率一直保持介乎78%至85%的範圍，並且在2025 年9月，仍保持高達 77.8%的支持率。