美國海關突查越南中資關聯工廠　恐掀新一輪關稅風險

美國海關人員已在越南對中國關聯工廠展開突擊檢查，加劇市場對白宮可能借此擴大對越關稅的憂慮。



據彭博社（Bloomberg）7月27日引述知情人士報道，美國檢查人員審查了越南工廠的文件、原材料來源及生產流程，以判定產品出口美國前在越南增加的附加值比例，同時排查潛在的軟件知識產權侵權。

知情人士稱，檢查雖引發美國將擴大對越關稅體系的擔憂，但目前尚未發現中國貨物非法轉口越南的實質證據。

在越南同奈省，TCL越南工廠職員在工作。（新華社提供）

美越兩國正磋商去年10月達成的貿易框架協定最終文本，但因轉口問題及非關稅壁壘分歧，本輪談判緊張艱難。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）本月初重提指控：「河內方面存在非法運輸行為，他們把非法的中國貨物運到越南並貼上『越南製造』標籤」。

近年越南成為美品牌關鍵製造樞紐——Nike逾半鞋類在越南生產，蘋果亦將大量非iPhone產線遷入。此前越南在美方壓力下加碼打擊貿易欺詐。7月24日，越南貿易部市場監管局根據美國國土安全部情報，在胡志明市一家工廠查獲近5萬雙假冒Nike、Nike Air、Air Jordan鞋，市值逾1000億越南盾（約2980萬港元）。