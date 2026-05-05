特朗普政府關稅退款日推遲一天　美國海關：最早5月12日起發放

美國海關與邊境保護局（CBP）5月4日表示，針對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府早前據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實行、現被最高法院認定為非法的關稅措施，首批電子退款預計最早將於5月12日開始發放，比此前法院下令的預計退款日晚一天。



路透社4日報道，美國際貿易法院上週要求，相關機構須於11日左右啟動退款機制，但後者未說明推遲退款日的原因。

另外，美國海關與邊境保護局已向貨運企業發布通知，稱相關退款將通過自動清算系統（Automated Clearing House）支付，企業可通過該系統查詢退款處理的進度。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

據國際貿易法院法院文件，最高法院裁定以IEEPA實行的關稅違法後，約21%退還關稅申請已獲批，其中或涉及逾33萬間進口商，涉款約1,660億美元（約1.3萬億港元）。