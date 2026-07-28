韓國擬將核潛艇法案納入「無核原則」　釋外界製造核武疑慮

韓國政府決定在涉核動力潛艇建造項目特別法案中明示「不開發、不製造、不擁有核武器」原則。



韓聯社報道，這將是韓國國內法首次明文納入「無核」原則，意在消除國際社會對韓國借核潛艇項目試圖研發核武器的疑慮。

2025年9月26日，在韓國釜山附近海域，韓國海軍KSS-III型島山安昌浩級潛艦「申彩浩號」的船員在艦隊檢閱中敬禮，以紀念韓國海軍成立80週年。(Reuters)

韓國政府消息人士7月28日透露，國防部近期將就包括上述內容的「關於核動力潛艇獲取、運營及安全管理的特別法案」（下稱「特別法案」）向社會各界徵求意見。特別法案明示核潛艇項目的五大基本原則，包括「不開發、不製造、不擁有核武器」「不轉移軍用核材料、不損害核不擴散機制可信度」等內容。

為了加快推進國家戰略項目，特別法案還包含可免除項目可行性調查等各種優惠條款。

特別法案還規定，成立核潛艇戰略委員會，負責審查核潛艇設施選址、資金籌措等核心事宜；每10年制定並執行核潛艇基本計劃，以及有關核廢料處理、預防、應對放射性事故的安全管理基本計劃。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文，稱韓國將在費城（Philadelphia）造船廠建造這艘核動力潛艇，並指美國造船業「即將實現重大複興」。（Truth Social截圖）

韓國政府正在推進名為「張保皐N項目」的韓國型核潛艇建造項目，計劃建造將濃縮度低於20%的低濃縮鈾作為反應堆燃料的核潛艇，爭取2030年代中期實現首艘核潛艇下水，2030年代後半期正式部署。

本文獲《聯合早報》授權轉載

