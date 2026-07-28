韓國擬將核潛艇法案納入「無核原則」 釋外界製造核武疑慮
撰文：聯合早報
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韓國政府決定在涉核動力潛艇建造項目特別法案中明示「不開發、不製造、不擁有核武器」原則。
韓聯社報道，這將是韓國國內法首次明文納入「無核」原則，意在消除國際社會對韓國借核潛艇項目試圖研發核武器的疑慮。
韓國政府消息人士7月28日透露，國防部近期將就包括上述內容的「關於核動力潛艇獲取、運營及安全管理的特別法案」（下稱「特別法案」）向社會各界徵求意見。特別法案明示核潛艇項目的五大基本原則，包括「不開發、不製造、不擁有核武器」「不轉移軍用核材料、不損害核不擴散機制可信度」等內容。
為了加快推進國家戰略項目，特別法案還包含可免除項目可行性調查等各種優惠條款。
特別法案還規定，成立核潛艇戰略委員會，負責審查核潛艇設施選址、資金籌措等核心事宜；每10年制定並執行核潛艇基本計劃，以及有關核廢料處理、預防、應對放射性事故的安全管理基本計劃。
韓國政府正在推進名為「張保皐N項目」的韓國型核潛艇建造項目，計劃建造將濃縮度低於20%的低濃縮鈾作為反應堆燃料的核潛艇，爭取2030年代中期實現首艘核潛艇下水，2030年代後半期正式部署。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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