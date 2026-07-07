中國核潛艇試射導彈　美國務院指進行不透明核武擴張　促進行軍控

中國海軍7月6日（周一）從一艘核潛艇上試射一枚導彈，該導彈落入太平洋指定水域。美國國務院發表聲明，中國試射行為令美方「深感關切」，美方指中方進行不透明核武擴張，敦促中方遏制核擴散，並重申華盛頓對盟友的國防承諾。



美方在聲明中寫道，「北京迅速且不透明地擴充核武器，令本地區乃至全世界深感關切。」美方還指出，中國應按照聯合國安理會其他常任理事國的承諾，參與「有意義的軍控討論，並承諾就此類導彈和太空發射進行定期通報」。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

據新華社7月6日報道，中國海軍當天中午12時01分在南太平洋從一艘核潛艇試射一枚長程彈道導彈，彈頭落入「預定水域」。

中國外交部指，此次試射是「年度軍事訓練的例行性安排」，符合國際法與國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」，又稱事先已經向有關國家作通報，有關發射活動始終保持安全、規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。