日本熊出沒｜岩手縣以「水刑」驅除落網熊隻惹議　地方政府遭警告

日本持續發生熊隻出沒事件，在本州東北岩手縣，一隻闖入民居範圍的熊隻在捕獸陷阱中落網，當局其後決定對牠施以「水刑」驅除。事件曝光後引起網上爭議，相關地方政府亦接獲投訴電話。岩手縣政府強調，是考慮到安全才採取有關措施。



岩手放送（IBC）7月27日報道，事發於7月中，岩手縣雫石町一個住宅範圍內設置的滾輪式捕獸陷阱發現一隻熊。町政府決定向熊隻施以「水刑」後，有網民在社交平台透露消息。

雫石町政府表示在21日起接獲多個查詢電話，稱在網上見到當地有熊隻溺斃的消息，證實確有此事。

圖為岩手縣雫石町使用的滾筒式陷阱。（IBC岩手放送截圖）

目前未知町政府以哪種方式溺斃熊隻，但當局解釋，滾筒式陷阱與籠式陷阱設計不同，前者難以目視確認熊的存在，因此難以射殺；再加上熊隻有可能有打開滾筒式陷阱時飛撲出來，對獵人或構成危險，所以決定不用獵槍驅除熊隻。

報道提到，岩手縣是根據日本政府的《第13次鳥獸保護管理事業計劃》的方針，驅除捕獲的有害鳥獸時，在可能的情況下施以無痛苦方式驅除。而在今次事件中，町政府就沒有按照有關方針，因此被縣政府警告。

日本熊出沒（示意圖/dre-erwin@unsplash）

雫石町有不少養牛的酪農戶，所以當地沒有設置籠式陷阱，現時都是以滾筒式陷阱。對於縣政府的警告，町政府表示會檢討之後的方法和安排；當局同時承認，今次的陷阱有構造上的問題，之後當局會考慮對策。