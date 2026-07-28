熊本地震Aeon Mall冧樓｜開業20年　2016年曾因地震停業

日本熊本縣7月28日下午發生7.1級強烈地震，該縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）多次傳出爆炸聲，並發生大樓倒塌事件，造成「相當數量死傷」。



「永旺夢樂城熊本」佔地約241萬呎，總建築面積約129萬呎，有一樓與二樓，有電影院，有UNIQLO（優衣庫）、無印良品（MUJI）、H&M等共約163間店鋪，配備約5000個停車位。

根據旅遊網站介紹，熊本Aeon Mall是熊本縣最大商業設施，也能直通熊本最大規模的日歸溫泉。自駕的話，假設從JR熊本站出發，20至30分鐘能到Aeon Mall，乘坐直達巴士則需要40至50分鐘。

至於飲食方面，壽司店、炸豬扒飯店、拉麵店，牛扒店等，或者KFC（肯德基）、Starbucks（星巴克）、Pepper Lunch（胡椒廚房）、SUBWAY等連鎖店任君選擇。

「永旺夢樂城熊本」2005年10月10日開幕，2016年因熊本地震影響而暫時停業。它在此之後逐步重新開業並於2018年進行擴建和翻新，2025年UNIQLO與MUJI也才重新裝修擴大開幕，如今整個商場又再次進入暫時停業狀態。