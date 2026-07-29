熊本地震｜死亡人數已增至13人　日氣象廳：未來兩三天或再次強震

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，日本政府高官周三透露，疑似與熊本縣地震相關的死亡人數為十多人，當中包括在「永旺（Aeon）夢樂城熊本」確認的2人。日本首相高市早苗周三宣布，熊本縣熊本地區發生的地震已確認造成13人死亡。



共同社報道，熊本縣表示在發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」已確認兩名20多歲女性死亡。此外，在八代市倒塌房屋中被發現後送院的1人也已確認死亡，縣內死亡人數增至3人。目前災區陸續傳出房屋倒塌及民眾受困消息，縣政府等單位正加緊確認災情。

在永旺夢樂城熊本，另有1名被發現的女性處於心肺功能停止狀態。在煙囪彎折的日本製紙八代工廠（八代市）已找到2人，但均已無生命徵象，另有9人安危未明。

日本首相高市早苗已調派3600名自衛隊員協助救災，並促災區民眾採取措施保護自己，包括疏散到安全的地方。（Reuters）

日本首相高市早苗周二說，當局還在評估地震造成的破壞程度，「我們已接到有人受傷的報告。一些地區停電並爆發火災，道路和橋樑也受創，建築物也紛紛倒塌。」高市調派3600名自衛隊員協助救災，並促災區民眾採取措施保護自己，包括疏散到安全的地方。日本災害管理機構已向約30萬人發佈疏散指示。

日本氣象廳官員警告，未來一周左右，特別是接下來兩三天內，可能會再發生同等規模的地震，呼籲民眾保持警惕。