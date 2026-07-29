熊本地震｜日媒：43醫療機構受損面臨斷水等困境 有醫院停電癱瘓
撰文：劉耀洋
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日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，大量傷者被送往當地各個醫療機構。日媒引述厚生勞動省，該縣截至當晚10時有43個醫療機構因受損面臨斷水、停電等困境。位於該縣宇城市松橋町的一間醫院則因因為停電問題，而於29日午夜關閉停止運作。
日本放送協會（NHK）29日報道，厚生勞動省的報告顯示，八代市有15間醫療機構因地震而受損，宇城市有10間，熊本市有4家，宇土市、美里町、蘆北町、甲佐町各有2間，菊池市、大津町、冰川町、水俣市、御船町、益城町各有1間。
NHK其後引述熊本南醫院行政部門負責人稱，由於地震造成停電，該醫院已於29日午夜關閉。因此，他們決定緊急將所有住院病人轉移到另一間醫院。此前，醫院為了防止餘震造成進一步的破壞，他們臨時在室外放置床鋪和墊供病人使用。
該負責人表示：「這裏現在就像個野戰醫院，雖然我們正在尋找能夠接收他們（住院病人）的醫院，但我們不知道能否找到。」
負責人還提到影響對病人的影響，稱院方此前勉強能用兩台應急發電機為呼吸機等設備供電，但他們的重油只夠發電機運行三天，擔心將來醫院是否還能獲得更多重油。
據NHK，其他醫院亦面臨各種災後困難，有醫院因水箱受損而斷水，也有醫院的病房空調因停電而無法運作，多名病人因此出現中暑症狀。
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