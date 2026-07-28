熊本地震｜車Cam片直擊Aeon Mall爆炸一刻　濃煙衝天建築碎片四濺

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）其後發生爆炸，部份建樓結構嚴重坍塌，導致多人受傷被困。附近行駛汽車上的行車記錄儀拍下爆炸瞬間，其中可以看到濃煙衝天，甚至有疑似建築碎片遭炸飛至半空。



據行車記錄儀拍下的畫面，當時多輛汽車正在永旺熊本購物中心附近的道路行駛，位於畫面右則的建築突然爆炸，一團濃厚的白色煙霧狀噴湧而出，其中還伴隨似乎是建築碎片的物件。日媒此前稱，爆炸曾導致該建築物的一面外牆遭炸飛。

日本放送協會（NHK）28日報道，提供行車記錄儀影片的事主安然無恙。他向日媒表示：「看起來當時還有其他車輛經過，所以我擔心有人可能受傷了。我希望爆炸原因能盡快查明。」

該永旺購物中心當日在地震後發生爆炸，而該建築物的2樓在爆炸後倒塌。

日視新聞網同日晚表示，搜救隊已成功從救出4名年齡在20至40歲之間的人員，他們意識清醒，惟相信仍有約20至30人被困在商場內，部份失蹤人員相信是商場員工。

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縣警方28日稍早曾表示，事件已引發多宗死亡事件，但要確認確切的死亡人數可能還需要一些時間。