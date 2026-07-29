熊本地震｜Aeon Mall爆炸3死4失蹤　內部影片曝光仿如戰場｜有片

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸。日本放送協會（NHK）29日公布一則警方於地震後進入該購物中心內拍攝的錄像，片長僅13秒，但已顯示建築內部嚴重受損，滿目瘡痍。日本首相高市早苗周三在緊急災害應對總部表示：「永旺購物中心熊本店大樓倒塌事故已造成3人死亡，另有多人被困樓內」。



從警方周三公布的畫面顯示，永旺熊本購物中心建築內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫。

當地消防部門稱，至少有6人仍被困在建築物內，警方、消防與自衛隊聯合進駐災區，出動無人機、搜救犬探查建築內部全力搜救。據報道，目前已成功救出八人，含兩名二十多歲女性遇難者、一名心臟驟停女子及五名傷者。

報道指，九州各地逾60支災害醫療援助隊（DMAT）馳援，在商場停車場設立臨時應變總部，駐場救治傷者、轉運受損醫院病患。不過，救援隊表示現場高溫酷暑增加搜救難度。

有政府官員和專家表示，爆炸或可能由煤氣泄漏引起，但稱未能證實，仍在調查。內閣官房長官木原稔稱：「搜查過程中，有報告稱大樓內聞到了煤氣味。」