熊本地震｜今晨再錄得4.1級餘震　八代市最大地殼位移達84厘米

共同社報道，日本熊本縣7月29日清晨5時49分熊本縣再發生4.1級地震，屬28日當地強震的餘震。同時，日本國土地理院錄得熊本縣八代市最大地殼位移約84厘米，熊本市位移達40厘米。



日本氣象廳表示，熊本縣於29日清晨5點49分前後，再發生震度4（日本標準）的地震。震源位於熊本縣熊本地區，震源深度極淺。據推測震級為M4.1級。無需擔心此次地震會引發海嘯。

另外，下轄於日本國土交通省、主要負責測量等工作的國土地理院指出，根據震源附近設置的電子基準點初步觀測，八代市「千丁」的基準點，往東北方位移84公分，變動幅度十分顯著。

此外，熊本市「城南」基準點朝北位移40公分；八代市「和泉」基準點朝南移動約17公分。

國土地理院指出，「上述數值可能受到觀測點傾斜或局部地盤變動的影響。此外，即時分析的精度低於一般分析，因此經後續詳細分析，仍可能修正數據。」

從網上實地拍攝畫面顯示，八代市九州高速高架位移路段，地面出現向外延展的裂縫，直觀印證劇烈地殼運動對道路基建造成破壞。