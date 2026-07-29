王文濤與英商貿大臣韋諾韜視像通話　促審慎處理英鋼國有化問題

中國商務部部長王文濤7月28日與英國新任商貿大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）舉行視像通話，就中英經貿關係交換意見。



王文濤祝賀韋諾韜履新，表示願充分發揮中英經貿聯委會機製作用，促進中英經貿關係健康發展。中方願與英方做大合作蛋糕，加強在服務貿易、綠色轉型、可再生能源等領域合作，推動雙邊貿易向上向前平衡，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。中方高度關注英鋼國有化問題，敦促英方遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，審慎穩妥解決此事，為在英中資企業營造良好營商環境。

2025年6月9日，中國商務部部長王文濤與韋諾韜會面。（X@jreynoldsMP）

韋諾韜表示，良好的英中經貿關係將造福雙方企業和民眾。英方贊同中方關於推動雙邊貿易向上向前平衡的理念，期待與中方加深服務貿易、氣候變化、人工智能等領域務實合作，加強在世貿組織的協調合作。英方理解和重視中方對英鋼問題的關切，將根據相關法律聘請第三方評估機構進行獨立評估，英方將嚴格遵守相關評估結果並予以合理補償，不希望因此事影響英中經貿關係大局。