英國強行國有化中資英鋼零補償？西方國家的契約精神已淪為笑話

很多年前，某雜誌常誇讚道：「西方人最講契約精神，最守遊戲規則」「他們寧願自身利益受損，也要維護誠信」。



在那個對外面世界充滿美好濾鏡的年代，這套說辭唬住了不少人，甚至成為老一輩人批判國內的談資。

可自從2009年，出了力拓毀約中鋁195億美元注資案後，這鍋陳年老湯，開始變餿了。

後來，就有了美國的三一重工俄勒岡風電項目案，德國強行撤銷愛思強收購案，到荷蘭ASML中止中芯國際EUV光刻機合同，以及前段時間的安世半導體案。所謂的西方契約精神，在一次次針對特定國家的精準打劫中，徹底淪為國際笑話。

荷蘭半導體設備巨頭 ASML（艾司摩爾）在深紫外光（DUV）微影設備市場具備統治級地位，全球市佔率高達 9 成以上。（ASML官網）

沒想到，作為老牌資本主義豪強的英國也不甘示弱，誓要為毀約版圖添上一塊磚。

2026年7月中旬，英國政府正式通過《鋼鐵工業國有化法案》，將中國敬業集團全資控股的英國鋼鐵公司，徹底收歸國有。

對英國政府此舉，不少英媒表示讚揚，「英國保住了最後的原生鋼血脈」「這是英國在關鍵工業設施推行去風險的必然之舉，擺脱了國家安全資產受外國控制的隱患」。

諷刺的是，當2019年，敬業集團接盤英國鋼鐵公司時，長篇累牘讚美中國資本是白衣騎士，拯救了英國鋼鐵的，也是他們。

這家始建於1967年，曾佔據全英鋼鐵產能90%，僱員超過26萬人的工業巨獸，在歷經私有化、外資倒手、去工業化浪潮反覆折騰後，徹底爛透了。負債高達8.8億英鎊，每天一睜眼就要虧掉100萬英鎊。

英國政府急得滿世界兜售這個爛攤子，但歐洲資本、美國大鱷、日韓巨頭，全都繞着走，看都不多看一眼。

不說高昂的物流成本、電價，以及碳稅，單是英鋼車間那兩座破敗不堪，能直接拉去博物館當展品的老高爐，就足以勸退絕大多數買家。

來自中國的敬業集團出手了，以大概5000萬英鎊的價格，拿下這個燙手山芋。

作為從血海里殺出來的世界500強民企，敬業集團漂洋過海到英國，當然不是來做公益慈善的。在商言商，這是一次精準且野心勃勃的商業抄底。

敬業鋼鐵有限公司（敬業集團官網）

一方面，5000萬英鎊買下一個百年品牌，具有完整的歐洲客戶網絡，以及高端長材和鐵路鋼軌制造技術，絕對是白菜價。另一方面，當時歐盟對中國鋼鐵產品徵收的懲罰性反傾銷稅，最高去到81%，中國鋼材想進入歐洲市場可謂難如登天。

敬業買下英國鋼鐵，在英國本土進行生產，接着貼上英國製造的標籤，就能繞開高額關稅壁壘，長驅直入歐盟市場。

劇本一開始走得非常順。

敬業接手不到一年，靠中企特有的極致成本管控、高效供應鏈整合能力，硬是把這家連續虧損9年的老廠給盤活了，不僅穩住幾千人的飯碗，甚至在第一年奇蹟般實現扭虧為盈。後來事情走向有點不對勁了。

敬業沒想到，他們躲過了商業市場的明槍，卻沒躲過宏觀地緣和英國政局的暗箭。

隨着英國脱歐徹底落地，英國鋼鐵進入歐盟變成了第三國進口，同樣要受到極其嚴苛的關稅配額限制，敬業原本指望的避稅跳板變成了懸崖。緊接着，俄烏衝突爆發，歐洲能源價格原地起飛，本就高昂的電價，更漲到常人無法理解的地步。

在能源暴漲和碳稅高企雙重絞殺下，英鋼再次陷入日虧70萬到100萬英鎊的恐怖泥潭。

敬業一看，這麼硬虧下去底都要穿掉，必須改革。

首先要把那些高污染高耗能的老高爐拆掉，全面換成更環保，成本也更低的電弧爐。但這需要龐大的資金，所以敬業向英國政府申請10億英鎊的轉型補貼。

2025年4月14日，英國斯肯索普，英國鋼鐵工廠高爐全景。（Reuter）

本來這事有戲。當年鮑里斯還在台上的時候，胸脯拍得震天響，推出了綠色鋼鐵計劃，承諾要給整個行業25億英鎊的鉅額補貼。

不過大家都知道，英國的政治舞台，換首相的速度比翻書還快。

約翰遜（Boris Johnson）前腳剛承諾完了，後腳就被迫下台了，接着上來的卓慧思（Liz Truss），也只僅幹了45天，差點把英國經濟搞崩盤，結果自然是灰溜溜下課。等辛偉誠（又譯辛偉誠，Rishi Sunak）接任後，兩手一攤，表示國家財政緊縮，補貼這事得重新評估。

前英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯辛偉誠）（Reuters）

經過漫長的拉扯，最後英國政府摳摳搜搜，只願出原來一半的津貼份額，還附帶嚴苛的監管條件和就業綁定承諾。

敬業一算賬，哪怕拿了這點補貼，幹下去依然是無底洞。既然補貼給不夠，技改又搞不成，那就只能商業止損，把每天都在瘋狂虧錢的老高爐關停，精簡產能。

當敬業提出要關停高爐的時候，英國政府又不幹了。

這也很正常。斯肯索普廠區的那兩座高爐，在英國政客眼裏不是普通的工業資產，而是政治圖騰，是大英國家安全的最後一塊遮羞布。

誰讓這是英國僅存的原生鋼生產基地。一旦高爐熄火，英國將徹底喪失提煉原生鋼的能力，成為G7集團中唯一連初級煉鋼能力都沒有的國家。

2025年4月14日，英國斯肯索普，英國鋼鐵公司斯肯索普工廠的「安妮女王」高爐。前方是自由鋼鐵集團（Liberty Steel Group）的標誌。（Reuters）

雖然就剩這點煉鋼能力，能對本土工業起多大作用，要打個問號，可有和沒有，差別還是挺大的。

要是曾經的工業霸主，最後淪為連鋼都煉不出來的原始部落，會讓隔壁法蘭西笑話的。英國國防部絕對不可能允許這種事情發生。

還有更核心的選票問題。

斯肯索普所在的林肯郡是老工業區，直接牽動幾千名鋼鐵工人，和上下游兩萬多個家庭的飯碗。2024年上台的工黨政府，本身就是靠着傳統工人選票起家的，如果在他們眼皮子底下讓高爐關停、工人下崗，無異於政治自殺。

問題是，英國政府既不願掏足夠的錢幫企業轉型，又不允許企業按市場規律關停止損，還要企業自掏腰包，頂着每天虧損百萬英鎊的代價，替大英帝國維持最後的體面。敬業當然不幹，直接採取了消極抵抗策略，原材料都不買了，愛咋咋的。

眼看敬業要撤，向來以冗長程序和反覆扯皮著稱的英國議會，突然爆發出驚人效率。

2025年4月，正值英國的復活節休假期間。但為了針對一家中國企業，英國政府硬是把所有議員從家裏、海灘上緊急拽了回來，開緊急會議。僅僅用了六個半小時的時間，就完成從下議院辯論、投票，到上議院通過，再到王室御準的全部流程，火速出台了《鋼鐵行業特別措施法案》。

上一次見到這效率，還是在1982年打馬島戰爭的時候，別看英國人平時幹活總磨洋工，一旦到了要搶錢的時候，周末加班連眼都不眨一下。

這部為敬業量身定做的法律，直接授予英國政府強行接管英鋼運營的權力。

於是，敬業集團作為全資控股股東，瞬間被剝奪了經營決策權、管理權和收益權，中方代表甚至被禁止進入核心生產區，企業賬戶也被全盤接管。

光接管運營不夠，到了今年7月，英國政府圖窮匕見，直接通過《鋼鐵工業國有化法案》，宣佈將英鋼全面強制收歸國有。

在退場賠償上，英國商務部宣稱，因為英鋼每天都在鉅額虧損，其商業價值為零，他們只打算給敬業幾乎可忽略不計的補償。前後六年時間，中企砸進去12億英鎊，連個響都沒聽到，就被徹底清零。

都知道印度是外資墳場，而英國露出獠牙時，也絲毫不遜色，果然都是英聯邦一脈傳承的優良產物。

說到印度，就不得不提這場大戲裏最讓人噁心，也最體現西方極度雙標的一環。當時在英國，擁有高爐的不止敬業一家，還有印度塔塔集團位於威爾士的特爾伯特港高爐。

同樣是外資，同樣是鋼鐵企業，英國政府對塔塔簡直百般呵護。歐盟極其寶貴的免稅配額，被塔塔憑藉着歐洲大陸的深厚佈局搶走了大半。

塔塔鋼鐵公司在託爾伯特港的高爐（Tata Steel UK）

然後是補貼。塔塔集團和敬業的訴求一樣，都要升級電弧爐。塔塔深諳英國政客怕怕脱碳指標落後的心理，早早地開始了一哭二鬧三上吊，以全面撤資相威脅。

結果呢？2024年，塔塔順利拿到了英國政府5億英鎊的鉅額補貼。

接着是電力，電弧爐對電網瞬間負荷的要求非常高，英國那種老舊狹小的島國電網，支撐不起兩家大型鋼廠同時改建電弧爐。塔塔拿着補貼，搶先一步鎖定了國家電網的接入配額與容量優先權。

這意味着，就算敬業咬牙。自己掏錢建了電弧爐，最後也會面臨無電可用的死局。

免稅額度被佔，轉型補貼被奪，電網容量被搶，最後連合法的工廠關停權，都被塔塔通過時間差奪走了。

拿到補貼後，塔塔立刻關停了自己的老高爐。塔塔這一關停，給敬業判了死刑。因為塔塔的高爐一滅，敬業手裏的斯肯索普高爐，就成了英國原生鋼的獨苗，英國政府順驢下坡，把保住原生鋼產能的包袱，扣在了敬業頭上。

塔塔關高爐，英國人鼓掌叫好，稱之為綠色環保的偉大轉型；敬業想關高爐，他們如臨大敵，痛批這是破壞英國國家安全，動用國家機器強制沒收。印度老玩家配合英國政客，硬是把中國企業逼進了碩大的天坑。

那麼，英國政府強行把英鋼收歸國有，就贏麻了嗎？恰恰相反。

之前在敬業精打細算下，英鋼的日虧損被死死壓在70萬英鎊，可在英國政府強行接管運營後，在那幫官僚「卓越」的管理能力下，日虧損瞬間飆升到130萬英鎊。

截止到2026年中旬，短短一年多，光是維持高爐不熄火，英國政府就燒掉超過6億英鎊的財政資金。

當初敬業要幾億補貼搞升級，財政部嫌貴不給，現在搶過來自己搞，什麼也沒幹白造6個億。

最蠢的不是明搶，而是搶了以後，英國再也找不到接盤俠了。

當年這爛攤子，全世界只有敬業敢接盤。現在英國政府當着全世界的面，又搞了一齣零補償的強徵好戲。

西方鋼鐵巨頭自己都在關停高爐，怎麼可能來背這個包袱？

而歐美私募股權基金要的是財務套現，面對這種不能關廠退場的無限期黑洞，躲都來不及。

至於中東主權基金，他們最看重的就是資產安全，在中企12億英鎊被瞬間清零後，哪還敢去碰英國的政策敏感型工業。

2025年4月14日，英國斯肯索普，英國鋼鐵公司工廠的廣告牌。（Reuters）

更糟一點，英國玩這一手，不但毀掉多年的國際信譽，更親手把本國投資環境的溢價打得粉碎。未來全球資本在評估英國基礎設施投資時，都會自動加上極高的政治風險折現率。

為了眼前的選票，葬送整個國家的契約信譽，這筆賬，怎麼算都是血虧。

說回這件事，其實在這場鬧劇中，敬業吃的最大的一個虧，就是過分高估，並錯誤理解了西方的契約精神。

在中國的文化底層邏輯裏，契約精神是道德屬性的延伸。常言道君子一諾值千金，白紙黑字契約務必遵守，如果毀約，哪怕肯賠錢，在道德上也是殘缺的，是被人唾棄的。但在西方遊戲規則裏，契約精神根本就沒有道德屬性，它純粹就是一種利益安排。

在歐美法學院中，教授是這麼教合同法的：契約只是合同雙方博弈下，所達成的一項有期限協議。

契約本身就包含履約職責和違約責任這兩部分。當違約需要支付的代價，遠遠低於解約後能獲得的巨大收益，或者繼續履行契約的損失極其巨大時，正確做法就是毫不猶豫地毀約。

簡單來說，西方的契約精神，是隻要吃了虧，就可以解約，大不了按規則賠錢完事。他們的律師一天到晚干的活，就是通過鑽研法律條款，在遊戲規則內尋找代價最低的違約方式。可見違約，本身就西方契約體系不可分割的一部分，帶有強烈的達爾文主義色彩。

對中企來說，更可怕的是，當跟西方企業簽合同時，對方會說這是在商言商的博弈，無關政治；可一旦與西方政府發生糾紛，尤其當中企的存在，威脅到其政治基本盤、選票利益或是地緣政治時，他們不僅會毀約，還會利用國家機器，直接修改遊戲規則。

就像英國政府幹的那樣，你跟他講契約，他跟你講政治；你跟他講法律，他直接自己造法律。

英國鋼鐵事件，簡直是一部血淚教科書，給所有試圖出海，尤其是佈局西方國家核心產業鏈的中國企業，敲響了最沉重的一記警鐘：

第一，徹底放棄不切實際的抄底幻想。

第二，買得進從來都不叫本事，退得出才是跨國投資的核心。

第三，不要迷信西方的法治社會和營商環境，更別對所謂的契約精神有所指望。



否則，類似事件恐怕只會有增無減。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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