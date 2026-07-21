Andy Burnham｜英國新首相對華不會也沒能力「大動干戈」

英國執政黨工黨新任黨首貝安德（Andy Burnham）已正式獲國王任命成為新一任首相。他成為十年第七相。最諷刺的是，他接任首相，大家最關心的是他能做多久，而不是他會做什麼。這也很現實，他的六位前任，在職最久的三年左右，最短的只有49天，沒有一人實現完整五年任期，平均在位時間只有1.4年。英國換相這個頻率已經超過了日本，為什麼英國換人這麼頻？根源只有一個：解決不了問題，那就解決人。



從過往看，這位新首相大概率會不反華也不親華，經貿上與中國全面接觸，安全與科技上跟隨美國，單獨管控中英的分歧，不搞意識形態對抗。在西方的「政治正確」下，貝安德拒絕跟風炒作意識形態議題，多次拒絕參與反華聯名。2026年4月，他主動會見中國駐曼徹斯特總領事，討論綠色能源、電動大巴、高端製造、生物醫藥四大領域的合作。

或許未來英國新首相的對華政策可以分為四個方面。經貿領域，貝安德大概將放鬆對華普通貿易的審查，不再像施紀賢那樣頻繁動用國家安全審查阻撓中資，新能源、基建、生物醫藥領域的投資門檻或降低。大力推進中英城市間合作，才有機會複製曼徹斯特模式。在利物浦、裏茲、紐卡斯爾等北方工業城市全面對接中國，打造區別於倫敦的對華合作模式。同時在全球氣候談判、糧食安全、公共衛生等多邊議題上和中方務實協作，不配合美國搞小圈子對抗。

中英關係：圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

科技領域，晶片、AI、先進半導體、量子技術等高端技術出口管制不會放鬆，英國會沿用美國的管制清單，不會單獨放寬。英國國家安全審查制度框架也不會修改，關鍵基礎設施依然限制中資企業。此外，AUKUS、五眼聯盟、英美特殊關係是英國安全的基石，貝安德在台海、涉港、涉疆等議題，會沿用西方固有話術，維持同盟立場，不會單獨和中國緩和。當然也不會取消對中國部分軍工企業和實體的制裁。

外交領域，英國可能不再主動牽頭G7、北約發布對華對抗聲明，美國組織反華陣線時，英國會被動附和，但不會主動加碼。同時反對把中英經貿變成地緣工具，不拿經貿做籌碼進行政治要脅，結束前幾任首相來回搖擺的短期化外交。

在意識形態領域，貝安德不會主動在公開場合進行攻擊，不會把意識形態當成外交武器，分歧交由外交官低調溝通，不會給媒體造勢、議會炒作的機會，儘量減少中英摩擦點。

英國仍然需要中國的市場、投資、產業，需要中國的發展機遇，這決定了中英關係短期內不會有太大的變化，這一點跟誰當首相沒有太大關係。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

貝安德麻煩太多了。完全沒有必要，更沒有能力在對華關係上作妖。看看現在的英國社會就知道了。2025-2026財年，英國的公共債務高達2.91萬億英鎊，佔GDP比重逼近94%。這意味着政府接近一半的財政支出要用於債務利息償還和社保等方面，財政騰挪空間幾乎沒有。任何一個緊急支出就能讓政府壓力山大。

在這種財政條件下，政府還簽下了不少的淡倉支票。比如承諾未來四年國防開支追加150億英鎊，承諾不增收所得稅、增值稅、國民保險三大主體稅種等。這麼一來，英國政府幾乎沒有新的收入來源，要加稅只能針對富人，一不小心就會被針對。

英國民眾日子更不好過。近五年來，英國物價累計上漲27.3%，而薪資水準僅按年增長3.4%，2008年至今，民眾實際薪資幾乎零增長，造成民眾的生活壓力越來越大。而由於脱歐，英國經濟持續萎縮，製造業投資持續下滑，南北區域貧富差距拉大，倫敦以外北方的工業城市失業率十分驚人。（更多內容見：《英國首相施紀賢辭職：政治不確定性下的經濟解構 ｜點經》）。更別說在如此背景下，英國社會保障被全面擊潰。

這麼多的問題解決不了，政界必然是一片亂象，推諉扯皮、甩鍋黨爭是英國的常態。而英國首相在黨內的罷免門檻極低，政策缺乏長期連續性，這就是一種惡性循環。新上任的首相貝安德能解決這些問題嗎？現實很遺憾，英國的困局絕不是一個人能改變的。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得梅克菲爾德補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

貝安德的治理思路很簡單，那就是把治理曼徹斯特的經驗照搬到唐寧街，美其名曰「曼徹斯特主義」。具體來說，他主張將財政、住房、交通自主權下放地方，弱化倫敦資源壟斷，在曼徹斯特設立首相分部，縮小南北差距；民生領域，大規模建設保障性住房，補貼物價緩解生活成本。經濟上推行商業友好型社會主義，政企合作推動再工業化，能源、水務加強公共管控。

公共服務上加大NHS投入，優化基層診療體系等。但整體來看，英國面臨的財政困境、脱歐造成的貿易壁壘和產業問題、英國內部的分裂都沒有解決，屬於典型的治標不治本。

在這種背景下，決定貝安德不會在對華問題上大動干戈，甚至交好才有利於政策實現。當然英國首相的頻繁更換，實際上是歐洲政壇的縮影，也是西方政體的通病。如果無法解決內部的結構性矛盾，換人也解決不了太大問題。