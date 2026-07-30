寶馬推「肥雞餐」擬明年底前削數千職位 外媒：將裁員8000人
撰文：聯合早報
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德國汽車製造商寶馬（BMW）7月29日表示，公司將推出俗稱「肥雞餐」的自願裁員計劃，於2027年底前在裁減數千個工作崗位。外媒引述消息人士稱，裁員人數將達到8000人。
路透社報道，寶馬發言人29日稱，公司已啟動了一項與員工代表達成協議的自願裁員計劃，該方案主要針對行政和發展部門，生產部門不包含在內。
裁員計劃將於今年10月啟動，持續至明年年底。寶馬預計此次人員調整將涉及約10億歐元（約89億港元）成本，其中包括向德國非生產崗位員工提供自願離職補償。補償計劃僅在德國推出，預計最終超過一半的裁減崗位將在德國。
德新社（DPA）引述公司消息人士的話說，裁員的另一原因是寶馬近年來對新型電動車平台「新世代」投入大量研發資金。
寶馬去年曾表示，隨着該平台研發階段結束，公司將削減包括人力成本在內的研發成本。因此，此次裁員預計將主要影響德國研發及其他非生產崗位員工。
據寶馬網站數據，截至2025年底，該公司全球員工約為15.45萬人，其中德國員工超過8萬人，佔全球員工總數一半以上。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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