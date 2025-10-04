德國汽車業壓力增掀裁員潮　采埃孚裁撤電動部門7600人

德國汽車供應商采埃孚（ZF）官網10月1日發布消息稱，根據其與德國工會委員會和工會IG Metall達成的重組協議，公司旗下電動動力總成技術部門到2030年將裁員約四分之一。該部門是采埃孚旗下就業崗位和銷售額最大的部門，擁有約3萬名員工，主要生產電動、傳統和混合動力系統，這意味着本次裁員規模將達到7600人。



報道稱，該計劃是采埃孚去年宣布在德國裁員1.4萬人計劃的一部份。采埃孚當時透露的裁員原因為，全球汽車行業的電動汽車需求疲軟和全球貿易緊張局勢影響。

此外，有分析認為，采埃孚在過去十年進行的一系列代價高昂的收購，帶來的債務增加，也是影響因素之一。2020年，采埃孚曾斥資70億美元（約544億港元）收購美國制動系統公司威伯科（WABCO）。

2025年9月12日，在德國慕尼黑舉行的2025年度IAA國際汽車博覽會上，可以看到德國汽車供應商采埃孚（ZF）的標誌。（Getty）

這份壓力更直接地體現在財務數據方面，采埃孚2024年全年累計淨負債105億歐元，較2023年增加5%；合併銷售額為414億歐元，同比下降11%；稅後淨虧損10.2億歐元，較上年同期由盈轉虧。

該公司表示，在大規模裁員的同時，公司還將縮短工作時間，並推遲加薪，以幫助其在2027年將成本降低5億歐元。

路透社報道稱，伴隨本次裁員，采埃孚電動部門將停止電動汽車相關產品的開發，並將投資轉向插電式混動等技術。

於10月1日上任的采埃孚新任行政總裁Mathias Miedreich稱：「這是我們共同的努力，目的是讓我們的產品在成本方面更具競爭力，同時提高收入。」在履新前，他曾任電動部門負責人。

這張2025年8月17日攝於德國巴伐利亞州的照片中，可以看到一間掛上德國汽車供應商采埃孚（ZF）標誌的工廠。（Getty）

德國汽車業掀裁員潮

多間外媒報道提到，采埃孚裁員突顯了德國汽車行業面臨的壓力，除采埃孚外，博世（Bosch）、馬牌（Continental，又稱大陸集團）、舍弗勒（Schaeffler）等傳統汽車供應商也採取了類似的裁員措施。其中，博世剛剛於上週表示將再裁員約1.3萬人。

據德國汽車工業協會（VDA）稱，自2023年以來，德國汽車行業已裁員超過5.5萬人，其中供應商受到的打擊最為嚴重。

值得一提的是，采埃孚自身對於本次裁員保持樂觀態度，其工會主席迪耶特里克（Achim Dietrich）表示，儘管裁員人數眾多，但重要的是，作為公司核心業務的乘用車動力總成將得以延續。

他表示：「本次部門重塑將向采埃孚以外的企業發出信號，德國製造的技術和產品擁有良好的前景。」

2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

但實際上，歐洲汽車產業所面臨的挑戰，並非其預估的電動化進程緩慢，而是恰恰在於電動化技術的困境。

歐洲汽車製造商協會的數據顯示，截至8月，歐盟、英國和EFTA國家的純電動汽車註冊量同比增長26%，插混增長28%，而整體車市增幅僅為0.4%。這表明歐洲汽車市場正在轉向以電動化需求為主導的環境。

從今年8月召開的慕尼黑車展來看，歐洲汽車製造商和供應商真正的壓力來自其轉型緩慢，以及在面對中國汽車產業競爭時，在電動化領域的技術差異。

尤其在動力電池領域，歐洲近年來扶持的自主電池製造商大多無法滿足本土車企的需求，這也導致包括寶馬（BMW）、大眾汽車（Volkswagen，又譯福士）、平治（Mercedes-Benz）在內的主流歐洲汽車製造商在採購端轉向中國或韓國企業。

此外，高昂的成本也在阻礙歐洲汽車產業鏈的重塑，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）表示，該地區供應商目前面臨的成本比全球競爭對手高出35%。

2024年10月23日，德國柏林，汽車經銷商展示平治（Mercedes-Benz）汽車和Smart電動車。（Getty）

據彭博社報道，目前歐洲供應商正呼籲制定新規則，確保該地區生產的汽車使用大量本地製造的零部件。

CLEPA秘書長克里格（Benjamin Krieger）表示：「不採取行動意味着汽車業的未來將不會在歐洲誕生，這不僅會導致工廠關閉，還會威脅到汽車行業的社會結構和歐洲的技術主權。」

