熊本地震｜Aeon Mall商場貓Cafe內25貓咪受困　店方翌日證全獲救

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）其後發生爆炸，包括二樓在內的部份商場結構倒塌。位於商場一樓的貓咖啡廳Cat Cafe MOFF遭間接波及，店內25隻貓咪一度受困，不論是店方抑或咖啡廳的顧客都感到十分擔心。最終，店方翌日透露，所有貓咪已全數獲救，之後已轉移至位於廣島縣的咖啡廳分店安置。



據Cat Cafe MOFF發出的聲明，店方28日在地震發生後，於下午4時27分左右確認了店內顧客、員工和貓咪的安全。他們隨後依照商場的疏散指示，引導顧客撤離到商場外。

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心其後發生爆炸，間接波及位於商場一樓的貓咖啡廳Cat Cafe MOFF，店內25隻貓咪一度受困。（Cat Cafe MOFF網站）

店內員工接着返回店內檢查所有貓咪的安全並準備疏散，但商場在大約於下午5時45分發生爆炸，員工也只感撤離到室外，消防部門其後禁止任何人進入。因此，一直無法直接確認貓咪的下落。

事隔一天後，Cat Cafe MOFF再發數則聲明，透露所有貓咪在消防、警察等搜救人員以及Aeon Mall相關人員的幫助下安全獲救，讓眾人放下心頭大石。

店透表示，雖然現場環境十分惡劣，但眾人最終仍順利將貓咪們接出，牠們均無明顯外傷，且已於現場補充水分、完成初步照護。25隻貓咪其後於當晚10時左右轉移至廣島縣的咖啡廳分店。