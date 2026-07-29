熊本地震｜Aeon Mall爆炸屬超音速衝擊波「爆轟」　專家：很罕見

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。據警方最新的片段顯示，該建築物內部嚴重受損，樑柱坍塌電線脫落，內部滿佈瓦礫如戰場。有專家指，這次爆炸規模之大令人震驚，強調是「非常罕見且異常的爆炸現象。」



日本朝日電視台報道，前東京消防廳防災課長、統籌指揮311大地震救災因應工作的消防專家佐藤康雄指出，今次爆炸對建築物造成如此之大的損壞是十分罕見。他解釋，爆炸分為普通爆炸，以及會產生超音速衝擊波的「爆轟」，強調「今次爆炸造成的破壞程度表明它是一次『爆轟』。」

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸兼冧樓。（Reuters）

佐藤康雄舉例指，外界對於爆轟印象最深刻的，應該是福島核電廠1號機到4號機，當時是氫氣引發的爆轟，就連堅固的建築物都被破壞了。

從日本警方周三公布的畫面顯示，永旺熊本購物中心在事發後，建築內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫。

發生劇烈爆炸恐與燃氣泄漏有關

針對爆炸原因，佐藤康雄進一步分析，最可能的誘因是燃氣泄漏。他表示，若事發樓層聚集多家餐飲店家，業界常因火力需求而引進丙烷：「以中式餐廳為例，他們所使用的丙烷火力約為一般都市天然氣的兩倍，因此常會專門引進」。他補充說，若事發地當時採用集中管線供多家店家共用丙烷，地震極可能造成管線錯位受損，進而引發大量丙烷外洩，這種情境發生的可能性相當高。

據日媒報道，有商場員工事發時聞到煤氣味。佐藤康雄則解釋：「燃氣中混入其他氣味，以此來提醒人們注意漏氣情況。由於這是如此龐大的場所，加上正處於地震這種特殊情況，因此可能較晚才察覺到漏氣。」

此外，佐藤先生重點分析了大樓的空調系統。 「現在天氣很熱，所以窗戶都關著，空調也開著，形成了一個密閉的環境，這是最容易引發爆炸的情況。