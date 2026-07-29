熊本地震｜高市宣布啟動主動型救災　簡化流程全力保障災民需求

日本熊本縣7.1級地震後，日方持續推進救災與災區支援工作。首相高市早苗7月29日宣布強化對災區的「主動型支援」，無需地方申請即可統合各省廳資源提供援助，調配食品、飲用水、生活用品及防暑冷氣、電源車等物資，全力保障災民基本生活。



高市早苗強調：「正在集結各省廳的力量採取措施，能做的事都會去做。」內閣官房長官木原透露，已派遣內閣府調查團駐地協助地方救災。

共同社報道，警察廳調集11個都道府縣、共480名警力組成緊急救援隊馳援災區，出動直升機投入救災行動。

官木原稔還呼籲民眾以官方及權威媒體信息為準，並將召開會議研討災民生計重建對策。

與此同時，執政自民黨成立災害對策總部，攜手中央、地方落實救援與災後修復工作，日本朝野各黨擬於8月6日召開國會懇談會，聽取政府災情彙報，研議相關應對舉措。