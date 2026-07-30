熊本地震｜Aeon Mall曾以10日圓飯糰賑災　網民紛為良心商場祈福

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。購物中心內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫。這座被許多熊本人稱為「神對應（意指「如神明般的完美應對」）」的地方，原來於10年前的熊本大地震期間曾暖心幫助受災民眾度過難關，如今商場自身遭逢重大災害，引發大量日本網民留言祈福。



綜合日媒報道，Aeon Mall傳出爆炸後，日本社交平台大量湧現對這座「神對應」般良心商場的回憶。有人寫道：「希望大家知道，10年前熊本地震時，那裏曾是地區食品供應的重要據點。10日元飯糰、30日元甜麵包或腐皮壽司、100日元便當、飲用水等。那個曾經支撐大家的地方，如今卻受災了。為了全力協助顧客避難的員工感到驕傲，為災區祈禱。」

10年前的熊本地震，Aeon Mall雖然出現外牆受損，惟在震後物資短缺期間仍迅速恢復營業，並大量提供食品予災民。當時店內販售的超低價格食品，引起了日本網民的熱烈討論。

2016年熊本地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）曾大量供應低至10日元的飯糰，一度引起日本網民的熱議。(網上圖片)

商場方面當時回應指，為了支援受災民眾，事前增加食品進貨量。為避免食品因保存期限到期而浪費，故此決定以破格的價錢出售。

對許多熊本人而言，Aeon Mall早已不只是一間購物中心，而是在災難時刻伸出援手的重要存在。網上不少人留言說，「當時真的受到幫助，至今仍記得」、「這間店曾經給熊本人民帶來巨大的希望」。