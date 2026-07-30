熊本地震｜Aeon Mall爆炸其中3死為商場員工　傳因折返拿車匙遇難

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，目前已造成5人死亡。營運母公司 AEON（永旺）集團社長吉田昭夫證實，其中3名死者均為商場員工，雖有傳言指部分已撤離人員為拿取車鑰匙而返回大樓，但此說法尚未得到證實。



綜合日媒報道，永旺集團社長吉田昭夫周四於熊本市召開記者會，與集團副社長及永旺購物中心總裁向死者及家屬致歉，稱「我們深感悲痛和懊悔。我們向遇難者致以最誠摯的慰問，並向他們的家人致以最深切的歉意。」

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸兼冧樓。（Reuters）

吉田昭夫指出，「在與現場人員的訪談中，有人表示他們正準備拿車鑰匙或準備回家，但這一點尚未得到證實。我們公司的規定是一旦疏散完畢，員工不得返回大樓。」吉田昭夫還補充稱，他們將全力支持正在進行的救援工作，並向罹難者家屬和傷者提供協助。

永旺工作女職員地震後失聯

一位來自熊本市的39歲男子稱，他的妻子在服裝店二樓工作。地震發生後，妻子立即聯繫他，問他「你還好嗎？」，但之後就再也沒有她的消息。這名男子說，「我已經很久沒收到她的消息了。我想我應該做好最壞的打算。」

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸兼冧樓。（Reuters）

地震發生時，這棟擁有約200間店舖的大樓裏擠滿約3000名顧客，以及來自該設施和店舖的約1300至1500名員工。員工花了大約30分鐘疏散顧客，但社長吉田解釋說，一些員工「返回了設施或留了下來」。而對於遇難的員工，他稱，「我深感失去生命的沉重。」