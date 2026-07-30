熊本地震｜35度高溫下停水停電　災民倦宿車內過夜　更現搶油潮

日本熊本縣遭遇7.1級地震後，基礎民生系統近乎癱瘓，加上35℃以上極端高溫，災民陷入高溫、停水、停電三重生存困境。綜合日媒報道，當地已出現災民疑似中暑送醫、多人身體不適的緊急情況。



報道指，災民無自來水可用，洗漱、如廁難以保障，只能遠赴河邊取水，無奈節水度日，而停電更讓狀況雪上加霜，避難所冷氣停擺、連日高溫之下已有災民疑似中暑就醫。

與此同時，災區餘震不斷，官方避難所嚴重超員，大量災民無處可去，只能蜷縮在停車場車內過夜，依靠車載冷氣降溫，致使油耗暴增，各地加油站湧現超長車潮，出現搶油現象。

雖當地政府緊急調撥簡易冷氣、企業捐贈移動式空調馳援，但物資杯水車薪，難以緩解災民艱苦處境。據日本國土交通省統計，目前約有8.4萬戶家庭處於停水狀態，約3.4萬戶家庭遭遇停電。

目前，極端高溫與基礎設施癱瘓雙重阻礙災後修復作業，災民正在艱難度日。

日本自衛隊忙於運送冷氣設備到各個災區，包括護老院、避難中心等，以防災民中暑。