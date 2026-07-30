熊本地震｜「兩大S級斷層」曝光敲警鐘　專家示警福岡有強震風險

日本九州熊本28日下午4時27分發生規模7.1強震，震央位於熊本地方，造成當地災情嚴重，外界也擔心這次地震的後續影響。對此，有九州大學的副教授分析稱這次地震源自「日奈久斷層帶」，而2016年的熊本大地震也源自這條活躍的斷層帶，並警告鄰近的福岡縣恐面臨地震風險。



熊本強震敲警鐘 專家示警福岡直下型地震

日本九州28日下午4時27分發生規模7.1強震，震央位於熊本地方，造成當地災情嚴重，外界也擔心這起地震的後續影響。（Reuters）

日媒報道，九州大學的副教授、專攻災害心理學的杉山高志指出「對於福岡市民來說，2026年的這場熊本地震絕非『別人家的事』」，並分析稱「28日發生的地震發生在10年前引發熊本大地震的那條活躍斷層的延伸部分，也就是所謂的『割れ残り』（指尚未完全破裂、能量未完全釋放的區段）」。

活躍斷層分布圖及受災現場畫面▼▼▼

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正因如此，從福岡市延伸至築紫野市的「警固斷層帶」東南段，同樣被視為「割れ残り」的區域，杉山高志指出「學界普遍認為，這是10年前熊本大地震斷層帶的延伸部分之一，因此，福岡的情況也類似。具體來說，它是警固斷層帶的殘餘斷裂區，該區域的斷層活動風險極高」。

不只如此，日本政府的地震研究推進本部將熊本縣的日奈久斷層帶和警固斷層帶東南部列為S級，也就是「地震風險最迫切」的區域。

最後，杉山高志補充指出，警固斷層帶與近期地震中的日奈久斷層帶一樣，被認為是極高風險的斷層帶，因此，無論是21年前發生的地震，或未來可能發生在福岡縣下方的直下型地震，都屬於科學研究早已指出必須防範的地震，更應做好防災準備。

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