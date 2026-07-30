中國國防部促日本加快日遺化武處置進程　還中國人民一片淨土

中國國防部新聞發言人蔣斌7月30日主持例行記者會，當日適逢中日簽署銷毀日遺化武備忘錄27周年，有記者詢問中方對於日方處置進度的看法。對此，蔣斌指責日方長期消極應對、敷衍拖延，並稱中方再次敦促日方履行應盡責任，「早日還中國人民一片淨土」。



蔣斌表示，日本遺棄在華化學武器是日本軍國主義在侵華戰爭期間犯下的嚴重罪行之一，儘早全面徹底銷毀日遺化武是日方不容推卸的歷史、政治和法律責任，是《禁止化學武器公約》規定的國際義務。

蔣斌指出，根據《公約》設定的時限和中日政府備忘錄規定，日方應在2007年完成中國境內所有日遺化武銷毀，卻一再消極敷衍，導致銷毀計劃4次逾期。

2026年7月30日，中國國防部新聞發言人蔣斌主持例行記者會。（中國國防部）

蔣斌批評，由於日方履約誠意不足、投入有限，特別是始終未提供詳實的日遺化武埋藏資訊，導致仍有大量日遺化武未被發現，至今仍在危害中國人民生命財產安全和生態安全。

他指日本欠中國人民一個交代，欠世界一個交代，避重就輕行不通，蒙混過關不可能，「我們再次要求日方正視歷史和現實責任，採取切實行動加快日遺化武處置進程，早日還中國人民一片淨土」。