澳洲私家車失控自炒騰空攔腰插入巴士　後輪懸空畫面曝光｜有片

澳洲昆士蘭州布里斯本（Brisbane）7月29日發生一宗交通意外，一輛私家車疑因失控自炒騰空飛起，猛力撞入一輛巴士側面車窗，幸巴士內沒有乘客。根據事發現場畫面可見「天外飛車插巴士」一幕，宛如電影特技場景。



事發當地時間晚上6時30分左右，根據閉路電視錄影可見，一輛藍色私家車衝出車道，徑直衝向交匯處另一旁的車道，隨後失控騰空撞入一架巴士。涉事私家車在事發後仍插入在巴士之中，後輪騰空，所幸巴士內未有乘客。

警方隨後到場調查，稱當時有另一輛黑色私家車試圖變換車道，並在交匯處轉彎駛離，指涉事行駛在外側車道的私家車的司機，在試圖繞過黑色私家車時失控，意外隨之發生。

此外，警方補充涉事私家車的45歲女司機因休克送院救治，黑色私家車的66歲男司機因疏忽駕駛遭罰款，而巴士司機則未受傷。