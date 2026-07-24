英國女司機駛經法拉奇爆粗問候對方　下秒即炒車被嘲現眼報｜有片

英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）辭去克拉克斯頓（Clacton）選區國會議員職務後，當地即將於8月舉行補選，而法拉奇已表示他會重新參選。他最近訪問選區時，遭到一名駕車駛過的英國女子爆粗問候，但後者也疑似因為分心，下秒即撞上前面的車輛，而改革黨團隊恰巧拍下整個過程。法拉奇隨後於7月23日在社交媒體上傳影片，並寫道：「這應該就是人們所說的現眼報！」



英國《每日電訊報》23日報道，法拉奇在社交媒體X上簡單交代事件，稱影片中的女士對他破口大罵，然後撞毀了自己的汽車。

從他上傳的影片可見，法拉奇等人當時站在右邊的馬路旁，駕駛着獲素汽車車輛的涉事女子其後在對面線駛過時，突然對前者大聲爆粗：「傻X」（Wxnker）。

然而，她似乎沒注意到前面的交通情況，因此在爆粗後下一秒，便撞上正在等紅綠燈的寶馬汽車車尾。在影片的最後，法拉奇一行人中有人嘲諷稱：「她以後肯定不會再這樣做了。」

據報道，法拉奇曾多次公開談論，自己作為改革黨黨魁經常遭受辱罵和暴力威脅，他2024年就曾在克拉克頓一間酒吧外被人潑了一身香蕉奶昔。另外，由於改革黨籍的前英國政府閣員韋黛琴（Ann Widdecombe）遭人謀殺，因此法拉奇等同黨黨員暫時獲得全天候的安全保護。