德州警勇救著火汽車乘客：很高興正確時間出現在正確地方｜有片

美國德州一名警察上月在高速公路上發現一輛汽車起火，火勢迅速漫延，他果斷即時上前支援，及時救出車內乘客，過程相當驚險。



綜合美媒報道，事發於6月7日，警員Joshua Swisher在德州紹斯蘭（Southland）一條高速公路執行交通攔截任務時，接到警報有私家車冒出濃煙，他隨即指示司機停在路邊。不久，車輛底部突然起火並冒出濃煙。

從警員的隨身攝影機可見，他衝上前靠近燃燒中的汽車企圖打開車門，惟車門把手斷裂；他於大叫車內乘客逃生，並擊碎車窗扶住司機爬出來，之後他再確認車內沒有其他人，成功阻止悲劇發生。消防隨後將火救熄，事件中無人受傷。

當地警察部門為表揚其勇敢果斷，向他頒發優秀行為獎。

事後，Swisher接受美媒訪問時表示：「我當時正把一輛車停在路肩上，幾乎同時，調度中心通知我正在進行煙霧調查，可能涉及車輛起火。我當時就想，『我必須趕到那輛車那裏，把它攔下來，看看能不能在它起火之前把司機救出來。』」

在車門把手斷裂一刻，他說：「當時我在想，『我該怎麼把他從車裏救出來？』然後我就戴上了手套，車窗破碎的那一刻，我稍微鬆了一口氣。因為我知道我終於找到了方法救出。」

他又指，「這樣的事情並不是每天都會發生，但很高興能在正確的時間出現在正確的地點」。