緬甸通過《反網絡詐騙法》　拘禁脅迫從事詐騙最高可判死刑

緬甸軍方支持的議會在首都內比都（Naypyitaw）舉行的上下兩院聯席會議上，通過《反網絡詐騙法案》。這是敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的新政府上台後通過的首部法律。



據《海峽時報》（The Strait Times）7月28日報道，下議院議員阿耶欽（Aye Chan）表示法案最終版本納入死刑條款。

5月公布的草案規定，為強迫他人從事網絡詐騙而實施「暴力、酷刑、非法拘捕羈押或殘忍對待」者，可判10年至終身監禁乃至死刑；若詐騙行為致人死亡，「應判處死刑」。經營網絡詐騙中心或涉加密貨幣詐騙者，最高可判終身監禁。

中國警方赴緬北明家電詐園區調查。

緬甸近年因內戰動盪，網絡詐騙工廠猖獗，成為東南亞龐大詐騙經濟的一環，以感情詐騙及加密貨幣投資騙局為餌橫跨全球行騙。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）7月報告指出，華裔犯罪集團是該地區網絡詐騙經濟的「主要組織力量」，在緬甸、柬埔寨、老撾邊境及經濟特區經營工業規模的詐騙園區；緬甸衝突區內的非國家武裝團體亦深陷其中。

在中國、美國等國壓力下，敏昂萊政府承諾打擊非法產業。中國過去兩年詐騙損失逾50億美元（約392億港元），2026年已處決至少15名涉緬甸詐騙園區的詐騙罪犯。緬甸上議院議員Naw Yuzana Wah坦言，由於眾多武裝團體和組織捲入，執法面臨諸多挑戰。