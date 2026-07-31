日本札幌掀排外風波　印度教育集團放棄建國際學校

總部位於新加坡的全球印度教育集團（GIE）原本計劃在北海道札幌開設一所國際學校，卻因當地居民的強烈反對，最終只能放棄計劃。目前，GIE在東京和大阪均設有國際學校，學生除來自亞洲和歐洲各國外，約有半數是日本人。這次在札幌建校遇挫，被指與日本近期掀起的排外風潮有關。



消息指出，GIE原計劃於明年7月利用目前閒置的原常磐小學校舍開設國際學校。由於在東京和大阪有著營運國際學校的經驗，他們在參與市政府的公開招標後，於去年6月被列為首選談判對象。按照規劃，這所國際學校第一年計劃招收約50名學生，未來擴大到650名學生。

然而，建校計劃公布後，札幌市議會共收到90份反對該項目建設的請願書，其中逾九成表達的是「反對移民政策」和「不信任外國人」的聲音。自去年夏天起，針對GIE札幌建校項目，日本社交媒體上就充斥著「印度移民將會增加」、「北海道將被入侵」等排外言論。為此，GIE去年還舉辦了一場說明會，但因反對者的強烈抗議而被迫中斷。

圖為日本國旗與街道上的途人 (Getty)

上星期四（7月23日），GIE向市政府提交了撤回申請的通知。集團評估認為，網路謠言與線下抗議活動恐將持續，若在學校落成後此類情況仍無法平息，將難以保障在校學童的安全。

GIE母公司環球學校集團2006年在東京開設第一所國際學校，隨後業務版圖擴展至大阪、築波等城市。此次選定在札幌市建校，據悉是相中它是北海道中心城市，而且常磐地區有著名的藝術森林公園，自然環境與城市功能都有利於打造優良的教育環境。

日本政府鼓勵引進外資，札幌市目前也大力發展綠色轉型、人工智能（AI）和半導體產業，以促進經濟發展。這次要引進國際學校，也是為了給吸引來的外國專業技術人才及其子女提供配套的優質教育資源。

圖為全球印度教育集團（GIE）的官方宣傳圖片。（GIE網站）

對於GIE建校流產，札幌市當局在回答媒體詢問時表示遺憾，並認為日本社交媒體上散播的「排外」言論對當地居民產生了巨大的影響。

札幌市國際事務局局長菅野直樹說：「人們很容易在社交媒體上發表意見，例如『反對移民政策』。這可能會給人留下札幌排斥外國人的印象，但並非所有居民都這樣想。針對外國居民的調查結果顯示，實際上我們並未排斥外國人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

