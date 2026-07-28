印度男騎車等紅燈「開手提電腦工作」惹議 網嘆：該頒最佳奴隸獎
撰文：聯合新聞網
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近日印度一則影片在X（前稱Twitter，推特）上引發熱議。當時正值尖峰時段，大批車流塞在紅綠燈前，影片中一名電單車騎士沒有乾等，而是拿出手提電腦開始工作。這一幕被旁邊的巴士乘客拍下，並在網路上廣為流傳，在X上已有632萬次瀏覽。
PO文者猜測，該男子上了8小時的班、下班路上還在工作，表示很有可能到家後仍要繼續加班。原PO哀嘆：「在印度，人們已經逐漸變成機器。」
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這篇貼文引發廣大網友討論，認為這現象實在太可悲：
「這不健康！想想看，他駕駛的時候會有多分心」
「我想頒給他最高奴隸獎」
「這是企業對員工的剝削」
「用『殭屍』來形容都不為過」
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許多人也檢討印度的人口過剩、社會壓力等問題：
「我至今仍不明白為什麼1950、1960年代沒有考慮過控制人口。這個人這麼拼命，是因為他害怕被更年輕的畢業生搶走工作」
「印度一般家庭男人經常背負著工作、家庭平衡、經濟壓力、職業倦怠和巨大的社會期望」
當地媒體《India Today》引用這則影片，指出對許多人來說，這短短16秒的影片並非單純只是「一個男人在塞車時打開手提電腦」，而是反映出一種深層的工作文化：即使是5分鐘的紅燈時間，也不等於休息時間，而是繼續工作的機會。
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