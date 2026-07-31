新西蘭外長辱罵華裔議員　新西蘭總理斥種族主義兼「譁眾取寵」

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）早前在國會要華裔議員南西（Lawrence Xu-Nan）「返回自己國家」，引發風波，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）批評彼得斯（Winston Peters）的言論屬種族主義及「譁眾取寵」。



據新西蘭廣播電台（RNZ）7月31日報道，7月29日（周三），新西蘭國會進行一般辯論期間，外交部長兼新西蘭優先黨（NZ First）黨魁彼得斯（Winston Peters）正在批評上屆政府對新冠疫情的應對方式。綠黨華裔議員南西在過程中插話，問彼得斯：「你打疫苗了嗎？」

彼得斯隨即進行人身攻擊，要對方「返回你自己的國家，你這大聲公」。拉克森指，彼得斯長期以譁眾取寵言論轉移視線，呼籲華裔新西蘭人支持國家黨。他又認為彼得斯的言論屬種族主義，但同時稱未打算撤除彼得斯的職務。

新西蘭綠黨議員南西（Lawrence Xu-Nan）（X@lx_xunan）

國家黨競選主席布朗（Simeon Brown）指彼得斯言論「種族主義」；工黨、綠黨等多黨亦譴責。彼得斯則拒絕退讓，囂張表示自己正在「捍衛新西蘭民主」，要求提問記者「如果不理解就回大學重讀」。

中國駐新西蘭大使王小龍（Wang Xiaolong）在社交網站X發文，稱無意捲入他國內政，言論「更反映發言者自身」。彼得斯反指其「小題大做、假道學」，雙方隔空交鋒，風波未息。