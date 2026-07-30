新西蘭外長斥華裔議員「返祖國」　中國大使發文暗諷｜有片

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）7月29日在一場政策辯論中，對一名華裔議員直言：「返回到你自己的國家」，事件讓中國駐新西蘭大使王小龍在社交平台發文暗諷，彼得斯隨後稱王小龍說法「印證了我辯論時所提出的觀點」。



新西蘭綠黨議員南西（Lawrence Xu-Nan）（X@lx_xunan）

在中國天津出世並於奧克蘭長大的新西蘭綠黨議員南西（Lawrence Xu-Nan），當天在關於新西蘭應對新冠疫情的辯論中，詢問彼得斯（Winston Peters）是否接種過疫苗，未料此言招致彼得斯怒罵，他更補充說：「這叫做民主，不像你習慣的那樣。返回你來的地方，你這個大聲公。」

事件引來王小龍發聲，他在社交平台發文表示，雖然他傾向不干涉他國內政，但「不得不說，有時候，一句話更能說明說這句話的人，而不是其他任何事或任何人。」

針對王小龍的言論，彼得斯則說：「我們生活在一個享有言論自由和權利的民主政體——對於這兩項價值觀，一些國家不但限制，還強行實現。」

今次事件並非彼得斯和新西蘭優先黨第一次因種族歧視言論而受到批評。彼得斯的副手Shane Jones今年早些時候批評新西蘭與印度的自由貿易協定時稱，這可能會引發「黃油雞海嘯」。此外，瓊斯曾在一次辯論中，向在墨西哥出生的議員Francisco Hernandez大喊「把墨西哥人送回家」。