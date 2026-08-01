美海軍陸戰隊F-35B戰機加州墜毀　機師彈射逃生現場冒濃煙｜有片

美國海軍陸戰隊7月31日表示，一架F-35B戰機於當日早上在加州聖地牙哥（San Diego）一個軍事基地附近墜毀，機師成功彈射逃生，已被送往當地醫療機構治療，目前情況穩定無生命危險。



美國海軍陸戰隊31日發聲明，指事件於當地時間上午10時左右，於米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近發生，涉事軍機隸屬於海軍陸戰隊的航空隊伍。

2026年3月20日，在波多黎各塞瓦的前羅斯福路海軍基地停機坪上，地勤人員正在為美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機進行維護保養。（Reuters/資料圖片，非涉事墜毀F-35B戰機）

據美媒報道，從直升機拍攝的影片可以看到，涉事戰機於一片廣闊的地方墜毀，飛機殘骸升起濃濃黑煙，附近停放着多輛軍車和消防車。

聖地牙哥消防局發言人表示，消防員已趕到現場，並且正撲滅墜機地點附近周圍草地的火勢。

美國海軍陸戰隊2026年7月31日表示，一架F-35B戰機當日早上在加州聖地牙哥（San Diego）一個軍事基地附近墜毀，機師成功彈射逃生。（X@sentdefender）

據報道，F-35B是美國海軍陸戰隊、海軍和空軍所使用的先進戰機，該型號的F-35戰機配備專為短距起飛的引擎，以及具備垂直降落能力，造價成本約為1.09億美元（約8.5億港元）。