美軍2戰機空中表演時相撞　墜地爆炸冒火球　機師彈射逃生｜有片

美國海軍5月17日表示，兩架海軍戰機當日在愛達荷州（Idaho）空軍基地的一場航空展進行空中表演時相撞，兩戰機上的4名機組成員均安全彈射逃生。



路透社17日報道，美國太平洋艦隊海軍航空兵發言人烏馬亞姆（Amelia Umayam）表示，該基地當日正舉行為期兩天的Gunfighter Skies航空展，而涉事的兩架E/A-18G電子作戰機事發時正在進行空中表演。

她補充說，兩涉事戰機大約在17日下午12點10分左右，在距離基地約3公里的空中相撞，軍方目前正在對事件進行調查。

從網上流傳的影中可見，兩戰機在空中迎頭相撞後，開始失速向下墜。4具降落傘隨即在空中展開，顯示4名機組成員已彈射逃生。戰機機體墜地後爆炸，冒出巨大火球及濃煙。

報道指，這次是當地時隔8年再舉行Gunfighter Skies航空展，而在對上一次的航展中，曾有一名滑翔機飛行員墜機身亡。