強颱風「巴威」明日接近沖繩　逾200航班遭取消　石垣機場關閉

日本氣象廳7月10日公布強颱風「巴威」（Bavi）的最新消息，預料「巴威」將維持現有風力在11日上午接近沖繩的先島諸島，並在12日前向中國華東地區移動，預警沖繩地區需要嚴加警惕伴有湧浪的巨浪、暴風及地質災害。與此同時，日本也取消超過200個原定今明兩日升降的航班。



日本氣象廳指出，截至當地時間下午3時，颱風「巴威」現時以每小時20公里的速度向西北方向移動，中心氣壓達935百帕，最大風速達每小時162公里。並且在沖繩縣錄得風勢增強，預料先島群島今晚將吹起強風伴隨暴雨，預料風速在11日達到最大，呼籲民眾對風暴、巨浪、山泥傾瀉等保持警惕，應在天氣惡化之前在安全地方避險。

2026年7月9日，日本石垣島，圖為隨著超強颱風巴威逼近日本，一名女子步出用膠帶封鎖住玻璃的超市。(Reuters)

日本放送協會（NHK）報道指，由於颱風「巴威」的影響，原定今明兩日升降的航班被取消，受影響航班主要是往來沖繩的國內航班，其中日本航空共取消59個航班，約有10,600名乘客影響；全日空取消104個航班，預料影響12,800名乘客；Skymark取消44個航班；Jetstar取消13個航班；Peach Aviation取消26個航班；Solaseed Air取消25個航班。

石垣機場管理公司宣布，受到颱風影響，機場在10及11日的內陸及國際航班全日停航，客運大樓亦會全日關閉。

圖為內地中央氣象台對颱風巴威的路徑預測圖。（中央氣象台圖片）

內地繼續發布颱風橙色預警，中央氣象台指出，今晨5時，巴威中心位於台灣基隆市東南方約830公里，中心附近最大風力有14級，預計巴威將逐漸向浙閩沿海靠近，周六晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。