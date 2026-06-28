雙颱風吹襲日本　山口縣山泥傾瀉1死　大阪爆水管秒變噴泉｜有片

【日本大風】受雙颱風「米克拉」（Mekkhala）與「海高斯」（Higos）同時吹襲影響，日本各地6月27日（周六）皆出現大暴雨。山口縣平生町有民居遭遇山泥傾瀉，一名男性確認死亡。 在大阪市生野區，26日（周五）多個下水道井蓋湧出大量污水，部分路面被沖破，泥漿、碎石和破損的路面四處飛濺。當日早上6時拍下的畫面可見當時正下着傾盆大雨，地面隆起，其後噴出大量積水，彷如噴泉。



大阪生野區一處街道26日爆水管：

據《日本時報》報道，兩場颱風27日為日本部分地區帶來強降雨。當日較早時候，靜岡縣、神奈川縣與千葉縣部分地區發布了4級山崩預警。而在26日，山梨縣發生了一場強烈的地震。

包括千葉縣南部和東部大片地區在內的這些預警在27日晚些時候基本上解除，因為熱帶風暴「米克拉」掠過千葉縣，向東北方向進入太平洋。

同日較早時候，海高斯也沿着類似的路徑掠過千葉縣南部海域，之後進入太平洋。

據《共同網》報道，山口縣平生町一處民居27日發生山泥傾瀉，造成1人死3人受傷。

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京都26日鴨川河水一度高漲：

來自京都的畫面顯示，26日（周五）鴨川河水暴漲，渾濁的河水翻滾湧動。京都、大阪以及日本西部其他地區曾發布洪水預警。