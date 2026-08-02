特朗普：同意取消攻擊伊朗　沙特王儲敦促對話避免衝突升溫

中東局勢持續不明朗，美媒8月1日引述知情人士指，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，就美國與伊朗的衝突可能升溫表達憂慮；特朗普其後宣布叫停攻擊伊朗的行動。另外有英媒報道，沙特傳準備向獲伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）發動海上甚至陸路攻擊，以保障紅海重要航道的暢通。



美媒Axios引述該名知情人士指，穆罕默德在通話中向特朗普問及華府考慮向伊朗採取甚麼行動。知情人士提到，沙特憂慮假如美國針對伊朗的能源基建或其他關鍵基建發動大規模攻擊，或惹來德黑蘭方面襲擊沙特名其他波斯灣國家的能源基建。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2025年11月18日）抵達美國白宮進行訪問，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為其舉行歡迎儀式。特朗普稱，穆罕默德承諾將對美國投資額增加到1萬億美元。（Reuters）

目前白宮未有回應報道，特朗普1日在自家社交平台Truth Social發文，稱美國已準備好攻擊伊朗，但他同意取消行動。他表示伊朗及其他中東國家要求更多時間商討協議框架最終細節，稱有關協議內容將包括即時重開霍爾木茲海峽及結束伊朗核威脅，並提到以色列支持在談判期間暫停軍事行動，呼籲各方盡快達成協議。

沙特官方通信社2日報道穆罕默德與特朗普通電話一事，指前者重申有需要優先透過對話化解中東緊張局勢。穆罕默德亦在7月29日派遣胞弟、國防大臣哈立德（Khalid bin Salman Al Saud）訪問華盛頓，與特朗普及副總統萬斯（JD Vance）討論對伊朗策略。

《衛報》7月30日提到，沙特軍隊由也門東部撤出，被外界視為出兵也門南部的開始階段。利雅德方面同時與土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹及吉布提（Djibouti）等合共14個國家組建海上防禦聯盟，以確保船隻在曼德海峽、紅海和亞丁灣的航行自由及安全。

美國與伊朗爆發衝突後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）不時被封鎖，沙特原本有超過八成原油都是經該海峽出口，但目前在近半改經紅海運送。假如沙特無法取得曼德海峽航行權，意味沙特的石油出口需要取道非洲再前往亞洲，導致運送時間由原本的16天，大幅增加至50天。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

也門爆發內戰多時，沙特在2015年出兵支持獲聯合國承認的也門政府；目前胡塞武裝控制首都薩那（Sana'a）及大部分紅海的海岸線，並揚言如果沙特解除對也門的封鎖，對紅海的封鎖就會解除。