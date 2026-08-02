美軍據報即將再襲伊朗　華府示警衝突或升級　籲美國公民離開中東

美媒引述美國官員，美方正考慮最早於當地時間8月1日對伊朗發動新的打擊，而伊方則威脅要對設有美軍基地的中東國家進一步發動報復攻擊。美國務院在此背景下發布新的旅遊警告，籲身處中東地區的美國公民離開，或做好在局勢升級時撤離的準備。



美國務院1日對整個中東地區發布新的旅遊警告，呼籲發當地美國公民保持謹慎和高度警惕，並做好航班取消、空域間歇性關閉以及旅行可能中斷的準備，又敦促身處中東以外地區的美國公民應重新審視前往或途經該地區的旅行計劃。

美媒此前引述兩名美國官員，稱美國計劃最早1日對伊朗發動新的打擊，打擊的具體範圍以及可能打擊的目標尚不清楚。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）31日回應記者提問時，預告美方將會繼續對伊朗發動打擊，直到對方說「受不了」為止。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）此前也引述消息人士，稱美國與以色列正準備轟炸伊朗境內的能源目標，行動料將​​持續整個週末。

2026年7月30日，伊朗德黑蘭，一條印有美國總統特朗普（Donald Trump）樣貌的橫幅與伊朗導彈並列。（Reuters）

與此同時，半島電視台引述伊朗最高聯合軍事指揮部指揮官，稱美國對伊朗的行動愈來愈有可能引發廣泛區域衝突，警告區域各國應重新考慮與美國的合作與結盟，否則這些置身在美國庇護之下的國家，都將葬身於戰爭烈焰之中。