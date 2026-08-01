特朗普威脅將繼續打擊伊朗　美媒：美國和以色列準備轟炸能源目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日在內閣會議回應記者提問時，稱美方將會繼續對伊朗發動打擊，直到對方說「受不了」為止。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）同日引述消息人士稱，美國與以色列正準備轟炸伊朗境內的能源目標，行動料將​​持續整個週末，但特朗普尚未下達最終發動打擊的命令。



消息人士表示，特朗普當日在內閣會議中討論了上述打擊行動，目標可能包括伊朗發電廠和煉油廠在內的能源基礎設施。以色列方面已接獲通知，並正與美國協調行動。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

消息人士提到，部份專注於政治的白宮幕僚對計劃表示強烈反對。當記者在場的時候，特朗普未談及有關計劃，僅表示：「我們會狠狠打擊他們（伊朗）。總有一天，他們會說『我們再也忍受不了』。」

哥倫比亞廣播公司稱，美國政府內部有人討論過爭取在周一（8月3日）金融市場開盤前完成有關討論，但特朗普政府最終並未確定打擊日期。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

伊媒：伊朗已做好應對準備

對此，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述一名伊朗高級安全官員稱，伊方認為美以或襲擊基礎設施的計劃是一種魯莽行為。

該伊朗高級安全官員表示，伊朗已製定一項全面的應對計劃，包括對以色列及美國在該地區的重要能源基礎設施，發動報復襲擊。