泰國擬立法全面禁娛樂用大麻　僅限醫療及科研用途

泰國衛生部泰醫及替代醫學司公布大麻管制法案草案，明確將大麻使用嚴格限制於醫療及科研用途，全面禁止大麻的商業廣告與市場推廣，並計劃設立國家級監管委員會，以徹底堵住大麻從毒品名單剔除以來出現的法律漏洞。



據《曼谷郵報》報道，泰醫及替代醫學司（DTAM）副司長提萬說，這項擬議立法將建立統一的框架，涵蓋大麻的種植、生產、進出口、銷售及公共衛生保護。

有意種植、生產、進出口或銷售大麻者須獲得DTAM司長簽發的三年許可證。法案將禁止向20歲以下人士、孕婦及哺乳期婦女銷售大麻。此外，寺廟、學校、宿舍、公園、動物園及遊樂園內也禁止銷售大麻。

為抑制大麻用於娛樂休閒用途，法案將禁止對大麻的花冠、樹脂及吸食器具作廣告宣傳或營銷。

巴育政府下，泰國成為東南亞唯一大麻合法化國家。曼谷售賣大麻的商店攤檔開得成行成巿。（Getty）

制度收緊但執法不嚴 泰國大麻市場並未受創

大麻及其提取物僅可在專業人員監督下用於醫療，或用於經授權的研究活動。任何人未經許可從事大麻生產、進出口或銷售，或向受限群體銷售大麻，將面臨監禁和罰款；未經授權使用大麻也將受到罰款處分。

唯有大麻的根、枝、莖、葉及種子的銷售，以及醫務人員依據現行法律將大麻用於醫療，不在法案的限制範圍內。

DTAM司長蓬沙通說，草案已完成公眾諮詢，已於7月20日提交給衛生部長，以供內閣審議。

泰國國會2018年通過藥用大麻使用合法化的法案，成為亞洲首個全面合法使用和研究藥用大麻的國家。2022年，泰國政府將大麻和工業大麻（Hemp，俗稱火麻）從第五級管制毒品名單中去除，隨後人們開始廣泛種植和銷售大麻，曼谷和其他旅遊勝地街頭出現許多大麻銷售點，引發青少年濫用大麻等社會問題。政府於是決定立法管制大麻的使用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

