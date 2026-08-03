特朗普稱美國參與推高日圓匯率是為展現兩國友誼：永遠支持日本

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國上週參與了推高日圓匯率的外匯市場干預行動，是為了展現兩國友誼。



彭博社報道，特朗普星期天（8月2日）在空軍一號上對記者說：「他們需要一點幫忙，而我們永遠都會支持日本。」

特朗普還提及兩國之間的良好關係，「日本一直對我們很好——當然，珍珠港事件除外。最重要的是，這是一個友好的信號。」

當被問及美國從這次外匯干預行動中獲得什麼好處時，特朗普表示，這將帶來「經濟利益」。

美日關係・日美關係・美日國旗・日美國旗：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

他將這項行動與去年美國與阿根廷達成的貨幣互換協議進行比較。儘管那項協議招致美國兩黨的批評，但阿根廷在今年1月償還了從互換額度中提取的款項，特朗普稱，美國最終從中賺了250億美元（約1961億港元）。

7月21日，日圓匯率一度貶值至1美元兌163日圓區間，創約40年來新低，之後甚至逼近164日圓。但是，在7月30日，紐約外匯市場的日圓兌美元匯率急遽升值，回升至1美元兌157.80日圓。

日本放送協會（NHK）8月2日引述市場相關人士分析，除了日本政府和日本央行實施買入日圓、賣出美元的外匯干預外，美國貨幣當局也進行被視為干預前一階段的「匯率詢價」。這意味着日美已聯手採取行動抑制日圓貶值。

本文獲《聯合早報》授權轉載

