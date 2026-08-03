日本財務省、美國財長證實聯手干預日圓　且將毫不猶豫進一步行動

本港時間3日清晨，日本財務省及美國財長貝森特（Scott Bessent）與分別證實，於上周五（7月31日）聯手干預圓匯，以阻止日圓跌至40年來的低位，雙方並將保持溝通，毫不猶豫地進一步進行干預。 這也是繼2011年以來，美日首次聯合干預圓匯。



圖為2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

日本財務省稱，上周五與美國進行了協調性干預，共同買入日圓，為應對日圓近期的過度及無序波動。當局將保持警惕，並與美國財政部保持密切聯繫，將毫不猶豫地與美國進一步干預。

貝森特方面表示，美國為值得信賴的合作夥伴提供支持，經濟安全就是國家安全，美日同盟正建立在這兩者之上。他指出，上周五的協調行動為應對日圓的無序波動。美國財政部會保持密切關注，並與日本財務省、日本央行保持密切溝通，將毫不猶豫地參與進一步的聯合干預。

2026年7月30日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區白宮接受媒體採訪。（Reutrs）

他又稱，美國外國及國際貨幣當局（FIMA）的回購工具是重要的後盾， 鼓勵在未來幾個月內擴大其規模。他強調，為糾正日圓被大幅低估，美國大力支持日本所採取的市場和貨幣措施。

路透社此前報道，貝森特上周曾表示日圓「在我看來被嚴重低估」。他在7月31日的內閣會議上拿着一個記事本，上面寫有「待辦事項」，後面顯示要買入價值50億至100億美元的日圓。

圖為2026年7月31日，美國財長貝森特在大衛營出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

特朗普稱基於美日友誼 也有利於全球經濟

而在美日當局公布消息前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日回應媒體提問時已透露，協助支撐日圓匯率既是出於友誼，也是為了提振世界經濟。

他表示，「日圓貶值，他們想要一些幫助，我們總是支持日本」。他進一步稱，日本對美國一直友好，而協助支撐日圓匯率，對世界經濟也有好處。