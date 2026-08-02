日美聯手撐日圓　路透社：片山皋月3日向市場解話　干預仍在進行

路透社8月2日（周日）引述兩名日本政府官員報道，日本財務大臣片山皋月將於3日（周一）宣布，東京與華盛頓已在外匯市場採取聯合行動，以阻止日圓跌至40年來的低位。知情人士表示，片山皋月可能會強調兩國決心應對他們認為過度下跌的日圓。當被問到片山皋月是否會宣布日美「聯合行動」時，一位消息人士回答說是的，並補充道：「干預行動仍在進行中。」



報道引述市場消息人士稱，日本和美國政府早前在市場上進行多輪日元買入操作，這是自2011年以來的首次聯合幹預，旨在提振日元匯率，使其擺脫1986年以來的最低水平。

圖為2026年7月31日，美國財長貝森特在大衛營出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

一位市場消息人士告訴路透社，日本政府於7月30日（上周四）紐約時段進行了日圓買入、美元賣出的干預操作。日本央行其後在31日（上周五）宣布維持貨幣政策不變，但同時暗示未來極有可能提前加息。

路透社的一張照片顯示，美國財長貝森特上週曾表示日圓「在我看來被嚴重低估」。他在7月31日的內閣會議上拿着一個記事本，上面寫有「待辦事項」，後面跟着「買入50億至100億美元日元」。

一位知情人士告訴路透社，7月31日，美國財政部通知多間銀行，可能會入市幹預日圓市場，並要求它們「做好應對未來行動的準備」。