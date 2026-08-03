巴基斯坦雪崩10死｜已尋獲登山家Nirmal Purja及中國成員王鐘遺體

一隊由尼泊爾裔知名登山家普爾加（Nirmal Purja，又名Nims Dai）率領的國際登山團隊，在巴基斯坦攀登全球第12高峰、高達8000米的布洛阿特峰（Broad Peak）但不幸遭遇雪崩。登山公司8月1日表示，10人全數罹難。據英媒報道，巴基斯坦救援隊已從布洛阿特峰尋回七名登山者的遺體，其中包括普爾加與中國登山家王鐘。



綜合路透社與法媒報道，7月30日（上周四）中午前後，巴基斯坦海拔8051米的布洛阿特峰（世界第十二高峰）發生雪崩，登山隊被困在登山界最艱難、最偏遠的地區之一。

普爾加的死訊於8月1日由其探險公司證實，這一消息震驚外界。

有關普爾加征服14座高峰的Netflix紀錄片：

43歲的普爾加曾是啹喀兵（Gurkha），即在英國軍隊服役的尼泊爾士兵。他後來成為一名特種部隊士兵，並在2019年創下紀錄，用189天的時間登頂世界上14座海拔超過8000米的山峰，成為全球名人——這一壯舉後來被Netflix拍攝成紀錄片。

已尋獲7具遺體 仍有3人失蹤

據報道，在已尋回的7具遺體中，除了普爾加，還有中國的登山愛好者王鐘。據了解，王鍾來自四川，1974年出生，現年52歲。

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巴基斯坦嚮導兼攝影師薩基（Sohail Sakhi）和另外兩人仍然下落不明，薩基原計劃在這次攀登之後就從探險工作中退休。