著名登山家普爾加巴基斯坦率團遇雪崩10死　中使館證實一公民失蹤

一隊由尼泊爾裔知名登山家普爾加（Nirmal Purja）率領的國際登山團隊，在巴基斯坦攀登8000米高峰布洛阿特峰（Broad Peak）時遭遇雪崩，當局8月1日證實事件中導致10人喪生，包括一名中國人。



路透社8月1日報道，普爾加創辦的探險公司Elite Exped在Instagram發文，稱他在布洛阿特峰遭遇雪崩身亡，終年43歲，並指其他成員全數喪生。

尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）對他們的離世感到哀痛，形容他們的肉身旅程雖然結束，但他們的勇氣、奉獻和貢獻事跡將永遠流傳。

普爾加與另外9名成員7月30日挑戰世界第12高峰布洛阿特峰時遭遇雪崩後，一直下落不明。當局其後指，他們的遺體在一處困難的地方內發現，目前仍未搬走。

在這個10人團隊中，有5人來自尼泊爾、1人為來自巴基斯坦的登山者Sohail Sakhi、1人為首位挑戰珠峰的阿曼人Nathira Alharth、1人為美國登山者Mallory Geis、1人為姓氏Wang（譯音為王或汪）的中國登山者，另外尚有1名外國登山者，未知其國籍。

中國駐巴基斯坦使館證實一公民失蹤

中國駐巴基斯坦大使館同日證實，一名中國籍登山者在布洛阿特峰附近遭遇雪崩後失聯。事件發生後，使館已啟動領事保護應急機制，與巴方有關部門保持密切聯繫，敦促其全力搜救失聯中國公民，並及時通報搜救進展。

普爾加為一位生於尼泊爾的英國籍公民，2019年，他用189天時間攀登世界14座高峰，保持最快登頂紀錄，直到2023年一位挪威登山者及其尼泊爾嚮導刷新紀錄。Netflix紀錄片《14絕嶺：不可能的創舉》（14 Peaks: Nothing Is Impossible）便是講述普爾加的攀山歷程。

對於普爾加等人遇雪崩身亡，英國防相施卓添（Wes Streeting）稱感到難過，指普爾加效力英軍多年，是一位有感染力的人，其挑戰高峰的事跡聞名世界。