登山家Nirmal Purja率團攀全球第12高峰遇雪崩　公司證實10人罹難

一隊由尼泊爾裔知名登山家普爾加（Nirmal Purja，又名Nims Dai）率領的國際登山團隊，在巴基斯坦攀登全球第12高峰、高達8000米的布洛阿特峰（Broad Peak）但不幸遭遇雪崩，造成10人失蹤，包括一名中國人。登山公司8月1日表示，10人全數罹難。



登山公司Elite Exped在Instagram發文指，「我們懷著無比沉痛心情確認，普爾加在布洛阿特峰遭遇雪崩後遇難。我們也收到確認，其他隊員也不幸罹難。」該公司表示向所有死者家屬致哀。

文章並向普爾加致敬稱，「普爾加從未接受世俗對人類潛能的種種限制。他向我們證明勇氣勝過恐懼，決心勝過痛苦，而所謂的不可能，往往只是等待挑戰的觀點。」

文章續指「不僅打破紀錄，更改寫登山史……你堅定不移的信念激勵了千百萬人——『超越可能』不僅僅是一句口號，更是一種生活方式……你的軀體或許長眠於你摯愛的山巒下，但你的傳奇將比珠穆朗瑪峰更加巍峨。」

布洛阿特峰為世界第12高峰。在該10人團隊中，有6人來自尼泊爾、1人為來自巴基斯坦的登山者Sohail Sakhi、1人為來自阿曼的登山者Nathira、1人為美國登山者Mallory Geis，以及1位名叫Wang Zhong的中國登山者。

中國外交部發言人毛寧7月31日在例行記者會表示，正緊急核對情況，將為有需要的中國公民提供協助，也願意根據巴基斯坦方面的需要提供幫助。

43歲的普爾加為一位生於尼泊爾的英國籍公民，2019年，他用189天時間攀登世界14座高峰，保持最快登頂紀錄，直到2023年一位挪威登山者及其尼泊爾嚮導刷新紀錄。

Netflix紀錄片《14絕嶺：不可能的創舉》（14 Peaks: Nothing Is Impossible）便是講述普爾加的攀山歷程。