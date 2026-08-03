熊本地震當晚自民黨照開籌款晚會捱轟　福岡縣黨團議長宣布辭職

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成至少38人死亡。在發生地震當晚，福岡縣議會最大黨團，執政自民黨縣議會黨團主席松尾統章如期舉行一場政治籌款晚會，並發表了「很高興我們這麼做了」之類的言論。 此舉在國內引發軒然大波，招致外界猛烈抨擊。松尾統章8月3日表示：「我意識到我的言論對受災民眾是多麼不尊重。我會認真對待大家的批評。」並透露有意辭去黨團主席職務，惟他表示並不會辭任國會議員。



綜合日媒報道，7月28日晚上，這場名為「松尾統章啤酒會」的政治籌款活動在一間酒店舉行，名義上是縣政府情況通報會，並安排了包括酒水在內的餐飲交流。每人收費15,000日圓（約750港元），約500至600人參加。據報道，現場還有「喜劇演員」表演。

熊本地震始末：

2026年7月31日，日本熊本縣八代市冰川町，26歲的Haruto Kubo抱着他的寵物狗Miku，手持一瓶洗滌劑，準備送給他50歲的父親Tomokazu Kubo，其父親的房屋在7.1級地震中倒塌。（Reuters）

報道指，福岡縣議會早前面對內部出現賄賂的指控，幾位前議長和副議長作證稱，他們曾向自民黨縣議會黨團的幹部行賄。

籌款活動結束後，松尾統章解釋說，舉辦這項活動是為了「解釋一系列問題」，並表示「（地震發生時籌款晚會）登記（入場）工作已經開始」。

松尾統章又表示：「我想直接向我的支持者解釋（金錢交易）的指控。說實話，我很高興我這麼做了。」他還說：「我沒想到地震會造成如此巨大的損失。」在圍繞議長和副議長職位的金錢交易指控中，他被指收受了自民黨成員吉松源昭50萬日圓（約2.5萬港元）的「差旅費」。松尾統章否認了這些指控。

然而，籌款晚會如期舉行引發外界猛烈抨擊。福岡縣知事服部清太郎就表示「在這種時候舉辦有餐飲的會議是不合適的」。