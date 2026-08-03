熊本地震Aeon商戶社長赴女店員葬禮謝罪　認指示員工將現金放夾萬

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成38人死亡。熊本縣政府在結束針對嘉島町永旺（Aeon）購物中心地震後發生爆炸的搜救行動後，確認有7人死亡，其中一名死者是22歲的女店員大竹玖瑠美。她的家人8月2日為其舉行葬禮，大竹玖瑠美任職的美妝店社長出席葬禮，並向她的母親致歉，承認曾指示員工返回商場將收銀機的現金放回保險箱。在大竹玖瑠美工作分店擔任營業部長的高層坦承，現在回想起來，這並不是值得冒生命危險的事。對此，大竹玖瑠美的母親只是表示，女兒再也不會回來了。



大竹玖瑠美任職美妝店社長出席其葬禮並向家人謝罪：

據《西日本新聞》報道，熊本縣發生7.1級的地震後，位於該縣鹿島町的「永旺熊本購物中心」發生激烈爆炸。

8月2日，經營美妝雜貨店Habita公司的社長上野景真在熊本市接受記者採訪時承認，他曾指示員工「將銷售獲得的現金放回保險箱」。兩名遇難女員工在撤離到室外後又再折返Aeon商場。上野景真為此道歉，表示：「這非常令人遺憾。我對兩個家庭深感抱歉。」

其中一名遇難者是Habita旗下的女店員大竹玖瑠美。在撤離到室外後，她告訴在停車場遇到的親屬「公司有人讓我回去」，然後和另一名女同事一同返回商場。大約五分鐘後，商場發生爆炸，兩人遇難離世。

熊本地震始末：

據報道，Habita社長上野景真與大竹玖瑠美任職分店的銷售部長參加了她的守靈儀式，並向家人道歉。

對於上野景真的道歉，大竹玖瑠美的母親悲痛地表示：「我的女兒再也無法回來了」。

之後，上野景真接受記者採訪，承認自己曾下達相關指示，並透露店長奉公司高層之命，告訴遇難員工「如果可以，請把銷售所得的現金放回保險庫」。這家美妝店位於商場二樓，而存放銷售所得現金的保險庫則位於商場一樓。

在7月29日舉行的新聞發布會上，永旺（Aeon）社長吉田昭夫曾表示：「操作手冊明確規定，為避免造成二次傷害，疏散後的人員不得返回商場大樓。」

綜合日媒報道，大竹玖瑠美四年前高中畢業，之後就加入了Habita美妝店。她曾在熊本縣的其他分店工作過，直到7月初才調到永旺購物中心熊本店。大竹玖瑠美是家中長女，自父親3年離世後，就承擔支持家庭經濟支柱的重任。

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富士新聞網指，大竹玖瑠美的遺屬正考慮對Habita公司提出刑事訴訟。