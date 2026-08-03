熊本地震｜Aeon宇城店80歲翁被天花壓住　地震4日始發現最終不治

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成至少38人死亡。位於該縣嘉島町的永旺（Aeon）商場在地震後發生爆炸，事故造成至少7人死亡。永旺母公司宣布，位於熊本縣宇城市的購物中心，一名80歲男性顧客在地震中被倒塌的天花板壓住，救援人員在地震發生第4日，即7月31日才在瓦礫中發現他的身影。這名老翁留院2日後，在8月2日被證實傷重不治。



日本媒體就Aeon宇城店男顧客被壓死的報道：

富士新聞網引述Aeon報道，地震發生後，Aeon宇城店的員工立即將顧客疏散到室外，並確認商場內已無任何顧客。

7月31日，當地警方進行複查時，發現一名80歲男顧客昏迷不醒，被困在倒塌的天花板下。他被送往醫院，但於8月2日被確認傷重不治。

Aeon宇城店於1997年開幕，佔地超過200萬呎，有3300個停車位。

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同時，熊本縣宣布，一名70多歲的女性在7月28日地震後死亡，疑似死於中暑。

熊本地震始末：

消息人士透露，事發時，這名女子正坐在停在熊本縣冰川町家中的車上。